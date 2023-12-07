Американский дипломат заявил, что конфликт на Украине более не является региональным

В огромной степени в него вложились многие внешние игроки, полагает выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря Курт Кэмпбелл

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Украинский кризис более не является региональным конфликтом. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Послушайте, правда заключается в том, что отчаянная схватка на Украине более не является региональным конфликтом. В огромной степени [в это] вложились многие внешние игроки", - сказал Кэмпбелл на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

До недавних пор Кэмпбелл занимал пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома. В 2009-2013 годах являлся помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.