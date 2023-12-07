Франция допустила введение санкций против израильских поселенцев

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр подчеркнула, что Париж выступает за "определение горизонта" политического урегулирования между Палестиной и Израилем на основе принципа сосуществования двух государств

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Франции изучают возможность введения санкций в отношении израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан за нападения на палестинцев на этой территории. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

"Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении насилия, совершаемого группами поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу, - сказала она. - Мы рассматриваем меры по запрету въезда на территорию Франции и замораживанию их активов как на национальном, так и на европейском уровне. Министр поднимет этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник".

Она подчеркнула, что Франция выступает за "определение горизонта" политического урегулирования между Палестиной и Израилем на основе принципа сосуществования двух государств. В Париже на этом фоне призывают израильские власти добиться прекращения насилия в отношении палестинцев на Западном берегу и привлечь виновных к ответственности. "Мы также напоминаем о роли, которую должна играть палестинская администрация в этой политической перспективе, и о необходимости ее укрепления. Мы призываем израильские власти отменить свое решение о приостановке выплаты налоговых поступлений Палестинской автономии", - добавила Лежандр.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении лиц, причастных к насилию над мирными жителями Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул, что США продолжат добиваться привлечения к ответственности за акты насилия в отношении мирных жителей Западного берега вне зависимости от того, кто их совершает. Список попавших под санкции не был опубликован, однако госсекретарь уточнил, что "члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты ограничениям".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.