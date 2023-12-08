В Белом доме назвали "шокирующим моментом" неодобрение Сенатом выделения помощи Киеву

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что глава государства Джо Байден "открыт для переговоров"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер посчитал шокирующим то, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса.

"Это шокирующий момент в Вашингтоне, когда голосуют против того, что, по нашему мнению, совершенно необходимо для Украины с точки зрения стратегии и ситуации на поле боя, чтобы не пасть под атаками со стороны [президента России] Владимира Путина", - заявил 7 декабря представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института. Как напомнил Файнер, глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее признал, что существует большой риск поражения Киева в конфликте с РФ, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны США.

Комментируя требования республиканцев увязать продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и вопроса контроля над южной границей США, Файнер отметил, что американский президент Джо Байден "открыт для переговоров". Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что глава администрации США не желает, чтобы ему "выдвигала ультиматум экстремистски настроенная часть" Республиканской партии.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР 6 декабря не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.