Голосование по резолюции ОАЭ по Газе в Совбезе ООН пройдет 8 декабря

Оно состоится сразу после открытого заседания СБ всемирной организации по Ближнему Востоку, сообщило постпредство Эквадора

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту гуманитарной резолюции ОАЭ, касающейся палестино-израильского конфликта, пройдет в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщило в четверг журналистам постоянное представительство Эквадора, который в декабре председательствует в СБ всемирной организации.

"Голосование по проекту резолюции ОАЭ по ситуации на Ближнем Востоке запланировано на пятницу, 8 декабря, сразу после проведения открытого заседания [СБ ООН по Ближнему Востоку]", - сообщили в постпредстве.

Ранее на этой неделе ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. В четверг заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что, по мнению Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.