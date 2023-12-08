Reuters: власти США могут ужесточить миграционные нормы для одобрения помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность ужесточения некоторых норм в миграционной сфере в стране по требованию республиканцев, чтобы достичь договоренности с Конгрессом о выделении дополнительной помощи Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, Белый дом допускает возможность ужесточения требований для предоставления убежища в США, а также может согласиться на более широкое применение в стране процедуры ускоренной депортации. По сведениям агентства, в консультациях на эту тему участвует группа сенаторов от обеих партий. Они, в частности, обсуждают ограничения запросов на предоставление убежища в США, однако, как уточняет агентство, пока неясно, какую позицию относительно этого может занять вашингтонская администрация.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер ранее в четверг, комментируя требования республиканцев увязать продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и ужесточением контроля над южной границей США, отметил, что президент Джо Байден "открыт для переговоров". Вместе с тем, как подчеркнул представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института, глава администрации США не желает, чтобы ему "выдвигала ультиматум экстремистски настроенная часть" Республиканской партии.

Сенатор Том Тиллис (республиканец, штат Северная Каролина) ранее заявил журналистам, что республиканцы добиваются двукратного сокращения числа нелегальных иммигрантов, которые проникают в США. Он отметил, что не знает, возможно ли достичь договоренностей до зимних праздников.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.