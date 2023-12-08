Адвокат Хантера Байдена заявил, что его клиент полностью выплатил налоги

Эбби Лоуэлл также сообщил, что новые обвинения являются безосновательными

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Хантер Байден, являющийся сыном президента США Джо Байдена, ранее полностью выплатил налоги, поэтому обвинения, предъявленные ему в четверг в штате Калифорния, являются безосновательными. С таким заявлением выступил адвокат Эбби Лоуэлл, представляющий интересы сына американского лидера.

"Основываясь на фактах и законе, если бы фамилия Хантера была какой-либо иной, нежели Байден, обвинения в штате Делавэр, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены", - приводит слова Лоуэлла газета The Washington Examiner.

Адвокат полагает, что спецпрокурор Дэвид Уайсс, в частности, ранее предъявил обвинения Хантеру Байдену в штате Делавэр в нарушениях при владении огнестрельным оружием, поскольку "поддался давлению со стороны республиканцев". Джо Байден представляет Демократическую партию. По словам Лоуэлла, "теперь, после проведения расследования в течение пяти лет без каких-либо новых доказательств и через два года после того, как Хантер полностью выплатил налоги, прокурор добавил новые обвинения по девяти пунктам".

По версии адвоката, Уайсс несколько месяцев назад "согласился урегулировать это дело" путем предъявления обвинений "в паре мелких правонарушений". Лоуэлл не привел подробностей относительно данных консультаций, но уточнил, что ранее пытался провести встречу с Уайссом для обсуждения расследования относительно неуплаты налогов Хантером Байденом. "Ответом были сегодняшние утечки в СМИ о том, что обвинения выдвинуты", - добавил он.

По словам адвоката, "все эти вопросы теперь будут рассматриваться в различных судах". Лоуэлл отметил, что в понедельник, в частности, намерен подать ходатайство о прекращении разбирательства по некоторым из обвинений в отношении Хантера Байдена, но не пояснил, каких именно.

Обвинения в отношении Хантера Байдена

В Калифорнии сына президента США обвиняют в причастности к "схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год". Уайсс утверждает, что Хантер Байден также подавал недостоверные налоговые декларации. Ему, согласно оценкам телеканала Fox News, может грозить до 17 лет лишения свободы.

Минюст США в августе объявил о назначении Уайсса на должность спецпрокурора по делу сына действующего американского лидера. Расследование в отношении Хантера Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества.