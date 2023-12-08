Конгрессмены США требуют пересмотра программы внедрения конвертопланов Osprey

Osprey CV-22 разбился 29 ноября примерно в 1 км от побережья острова Якусима

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Два представителя американского Конгресса требуют пересмотра программы внедрения конвертопланов V-22 Osprey стоимостью $56 млрд после инцидента с крушением воздушного судна этого типа в Японии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"За последние два года четыре крушения Osprey со смертельным исходом унесли жизни по меньшей мере 13 американских военнослужащих, - приводит агентство выдержки из письма законодателей генеральному контролеру США Юджину Додаро. - За это время также произошли происшествия с участием Osprey, которые привели к травмам, гибели людей и дорогостоящим повреждениям самолетов".

Osprey CV-22 разбился 29 ноября примерно в 1 км от побережья острова Якусима. На борту находились восемь человек. Разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, пять были госпитализированы. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.

7 декабря вооруженные силы США приостановили использование конвертопланов Osprey.