Посольство США в Ираке после обстрела призвало власти обеспечить защиту дипломатов

По данным Shafaq News, посольство США, расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, ранее подверглось ракетной атаке

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ирака должны обеспечить защиту дипломатического персонала США и военных объектов западной коалиции по борьбе с террористами. Об этом заявил неназванный представитель американского посольства в Багдаде, подвергшегося обстрелу.

"Мы вновь призываем иракское правительство, как мы уже это делали неоднократно, делать все возможное для защиты дипломатического персонала и объектов партнеров по коалиции. Мы вновь заявляем, что оставляем за собой право защищать себя и своих сотрудников в любой точке мира", - говорится в заявлении диппредставительства Agence France-Presse (AFP).

Ранее портал Shafaq News сообщал, что посольство США, расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, рано утром в пятницу подверглось ракетной атаке. По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Агентство AFP, в свою очередь, сообщает, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал.