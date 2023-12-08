Fox: Байден на фоне процесса вокруг сына выглядит как Клинтон в скандале с Левински

По информации телеканала, обвинения в адрес Хантера Байдена ставят президента США в "созданную им самим ловушку", поскольку он долгое время отрицал осведомленность или участие в иностранных деловых сделках своего сына

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Судебные обвинения в неуплате налогов в адрес сына американского лидера Хантера Байдена представляют собой "ядерную бомбу" для президента США Джо Байдена, который в этой ситуации выглядит как другой экс-хозяин Белого дома от Демократической партии Билл Клинтон во время скандала вокруг его связи с Моникой Левински. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, обвинения в адрес сына ставят Байдена в "созданную им самим ловушку", поскольку президент долгое время отрицал осведомленность или участие в иностранных деловых сделках Хантера. Профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли отметил определенное сходство между отрицаниями Байдена и другого президента-демократа Билла Клинтона, который также отрицал все обвинения во время скандала вокруг его связи с Моникой Левински в 1998 году. "Это не сработало для Клинтона, а здесь это еще более оскорбительно", - отметил Терли со ссылкой на результаты опроса, согласно которым большинство американцев, включая часть демократов, не верят Байдену в этом вопросе.

Как заявил телеканалу редактор газеты The Washington Times Чарльз Херт, обвинительное заключение Хантеру должно быть "подобно взрыву ядерной бомбы для семьи Байденов" на фоне приближающихся президентских выборов. "Следует отметить, что независимо от того, является ли Джо Байден абсолютно незапятнанным в любом юридическом или деловом смысле, в чем я сильно сомневаюсь, <...>, он все равно лгал американскому народу по этому поводу [своей причастности к махинациям сына] снова, снова и снова", - сказал Херт.

Ранее окружной суд Центрального округа штата Калифорния предъявил Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам на сумму не менее $1,4 млн в период с 2016 по 2019 налоговый год. По словам спецпрокурора Дэвида Уайсса, Хантер Байден подавал недостоверные налоговые декларации. Ему, согласно оценкам Fox News, может грозить до 17 лет лишения свободы.

Минюст США в августе объявил о назначении Уайсса на должность спецпрокурора по делу сына действующего американского лидера. Расследование в отношении Хантера Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества.