В Швеции считают, что против страны сохраняется высокий уровень террористической угрозы

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, полиция усилила меры безопасности на время рождественской торговли

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Высокий уровень террористической угрозы в отношении Швеции сохраняется. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Спустя четыре месяца после повышения уровня террористической угрозы, мы можем констатировать, что высокий уровень террористической угрозы сохраняется и что с тех пор мы наблюдаем различные события во внешнем мире, которые также затрагивают Швецию, - отметил он. - Вместе с властями правительство сейчас борется с тремя параллельными угрозами внутренней безопасности Швеции. Это терроризм и насильственный экстремизм, различные государственные акторы, враждебно настроенные по отношению к Швеции, и организованная преступность. Швеция в приоритетную цель для агрессивных исламистов".

По словам Стрёммера, полиция усилила меры безопасности на время рождественской торговли. В бюджете правительство также направило дополнительные 180 млн крон ($17,3 млн) полиции безопасности (СЕПО).

"Мы продолжаем справляться с поступающими угрозами в адрес Швеции и интенсивно работаем над их оценкой, - пояснил представитель СЕПО Фредрик Халльстрём. - Но я хочу отметить, что ухудшение ситуации с безопасностью не всегда означает рост террористической угрозы". Он добавил, что высокий уровень последней определяется "конфликтами во внешнем мире", в Европе и Израиле и тем, что "Швеция описывается как враждебная исламу".