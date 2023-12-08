Страны СНГ обсудили применение ИИ в информационном сопровождении внешней политики

Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что участники консультаций условились продолжить тесное взаимодействие

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представители стран - участниц Содружества Независимых Государств обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) как инструмента информационного сопровождения внешней политики. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии по итогам состоявшихся в Исполнительном комитете СНГ в Минске консультаций информационных служб дипломатических ведомств государств Содружества.

"Отдельной темой встречи стала тематика применения новых инструментов информационного сопровождения внешней политики, в том числе технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В ходе проходивших 7 и 8 декабря консультаций представители дипломатических ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Исполкома СНГ, а также дипломаты посольств Таджикистана и Туркмении в Минске обменялись мнениями и практическим опытом по вопросам информационного сопровождения внешней политики и работы со СМИ в условиях геополитической напряженности. Обсуждались возможности совершенствования инструментов и методов информационной работы, а также более тесного взаимодействия в данной сфере между внешнеполитическими ведомствами на пространстве СНГ.

"Участники консультаций условились продолжить тесное позитивное взаимодействие, а также практику регулярного обмена мнениями и опытом в информационной сфере", - отметили в белорусском МИД.