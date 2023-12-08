Рада приняла два закона, которые требовали от Киева в ЕС

В частности, в окончательной редакции был принят закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки имущества кандидатов на публичные должности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении два закона, которые являлись условиями для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк

"Рада поддержала в целом увеличение на 300 человек штата НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим. ТАСС). Это важный законопроект, который является одним из основных в наших европейских обязательствах", - написал он в Telegram-канале. По информации депутата, вместо нынешних 700 человек в составе антикоррупционного бюро будет насчитываться 1 тыс. сотрудников. Новые работники будут набираться поэтапно с 2024 по 2026 год - по 100 человек.

Железняк отметил, что в окончательной редакции был принят закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) на проверки имущества кандидатов на публичные должности, а также перепроверки активов, уже прошедших ревизию.

Власти Украины неоднократно заявляли, что хотели бы начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, и в последние месяцы форсировали реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций Еврокомиссии (ЕК). Однако в своем отчете ЕК признала выполнение лишь четырех из семи условий. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом она признала, что есть ряд условий, которые Киев должен выполнить до принятия окончательного решения о старте переговоров.

Как отметила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, среди условий увеличение штата НАБУ, изменения в закон о декларировании имущества, утверждение закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС и выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. В свою очередь украинский президент дал правительству поручения для подготовки к переговорам - прежде всего обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии.