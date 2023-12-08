В Литве прошли учения специалистов НАТО по информационной безопасности

Сценарием предусматривалась ситуация, имитировавшая международный конфликт

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Учения специалистов НАТО по информационной безопасности и представителей муниципалитетов "Паситикейимас-2023" прошли в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В ходе учений оценивалось сотрудничество гражданских и военных структур в сфере информационной безопасности, отрабатывалось отражение гибридных атак во взаимодействии с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

Учения прошли в Шилутском, Таурагском, Юрбаркском и Шакяйском районах. Все они находятся у границы Литвы с Калининградской областью. Сценарием предусматривалась ситуация, имитировавшая международный конфликт. В учениях участвовали военные специалисты Латвии, Польши и США. За ходом учений наблюдали представители Германии, Нидерландов и Эстонии. Они обменялись с участниками тренировки своим опытом в сфере информационной безопасности.