По данным газеты, причиной может стать отсутствие усиления поддержки со стороны НАТО

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Украина будет вынуждена согласиться на "корейский сценарий" выхода из конфликта с Россией с отказом от территорий, если поддержка со стороны НАТО не будет усилена. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора.

По его мнению, без увеличения поддержки со стороны стран НАТО "Украина будет сражаться с недостаточной силой" и в итоге будет вынуждена согласиться на раздел территории по корейскому сценарию. Издание подчеркивает, что блокада "американского оружейного трубопровода" сделает невозможным новое крупное наступление, и "у уставшей и все более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как рассмотреть пути урегулирования".

Со ссылкой на главкома ВСУ Валерия Залужного The Washington Post отмечает, что Украина нуждается в технологическом прорыве, "по значимости близком к изобретению пороха в Китае", иначе рано или поздно Киев "обнаружит, что у него просто не хватает людей для борьбы". Военный указал, что конфликт может "затянуться на годы и измотать украинское государство", пишет газета. Согласно ее информации, сделка, закрепляющая за Россией территории, присоединенные к ней с 2014 года, могла бы также способствовать безопасному членству в ЕС и НАТО для Украины.

Киев годами уходил от выполнения минских соглашений, которые лежали в основе мирного урегулирования в Донбассе. К февралю 2022 года обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела из-за интенсивных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После начала спецоперации прошло несколько раундов российско-украинских переговоров в Белоруссии. В июне 2023 года Путин продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года. Однако Киев отказался от договоренностей.