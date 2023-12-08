СМИ: в Сирии четверо погибли в результате удара израильского беспилотника по машине

Sham FM не сообщила, являлись ли они мирными жителями или бойцами радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад"

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС вторгся в воздушное пространство Сирии и нанес удар по автомобилю на окраине города Эль-Баас, расположенного в 40 км от Дамаска. Как сообщила радиостанция Sham FM, в результате атаки погибли четыре человека, которые находились внутри машины. Являлись ли они мирными жителями или бойцами радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", не уточняется.

7 декабря ракетной атаке израильских ВВС подверглись юго-западные окрестности Дамаска. Нападение было совершено после запуска ракеты из провинции Эль-Кунейтра в сторону населенного пункта Букаата на Голанах.

Боевики "Исламского джихада" 7 ноября выпустили 20 реактивных снарядов по Голанским высотам с юга Ливана. Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в ливанском воздушном пространстве.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о нанесении ударов по нескольким целям на сирийской территории в ответ на запуск реактивных снарядов в сторону Голанских высот.

Принадлежащие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон, в одностороннем порядке провозгласив суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.