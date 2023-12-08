США и представители оппозиции Белоруссии составят план совместных действий

Как заявил первый заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, на встрече в Вашингтоне 6-8 декабря стороны наметили "ключевую серию целей"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская администрация и представители оппозиции Белоруссии совместно наметили "ключевую серию целей" и перешли к составлению плана общих действий. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, комментируя состоявшийся в Вашингтоне первый раунд стратегического диалога между американским правительством и представителями белорусской оппозиции.

По словам Смита, были обсуждены главные векторы совместных усилий, чтобы гарантировать, что помощь США и шаги Вашингтона, в том числе в сфере публичной дипломатии, привязаны к "ключевой серии целей", которые были сообща намечены участниками прошедших 6-8 декабря встреч. Сотрудник внешнеполитического ведомства США не уточнил, в чем заключаются эти цели. "И на основе нынешних обсуждений мы создадим рабочие группы, которые составят план действий, чтобы гарантировать, что мы добиваемся прогресса по этой повестке дня <...>", - сказал американский дипломат, не вдаваясь в подробности.

Кроме того, он признал, что США рассматривают свои усилия, касающиеся Белоруссии, в том числе как связанные с решением в своих интересах вопросов "жесткой" безопасности. "Это важно для европейской безопасности. Это важно и для американской безопасности", - отметил Смит. "<...> Думаю, когда мы смотрим, на региональные связи, <...> мы видим, что они по-настоящему серьезны. И они напоминают вам, что речь тут идет не только о ценностях, которые очень важны. Это еще и вопрос "жесткой" безопасности", - подчеркнул зампомощника госсекретаря США, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

Встреча в ближайшие месяцы

В письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, говорится, что американские власти и представители белорусской оппозиции "условились провести в предстоящие месяцы заседания рабочих групп, чтобы продолжать важные обсуждения, начатые в ходе стратегического диалога". Пока же рассматривались "вопросы, относящиеся к будущему экономическому развитию демократической Белоруссии, важной роли белорусской диаспоры" за рубежом и несколько других тем. Одним из таких вопросов было, по сведениям внешнеполитического ведомства США, "оказание помощи Белоруссии в защите и восстановлении полного суверенитета".

Встречи прошли с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже выехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.