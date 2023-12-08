В Иордании заявили, что Совбез ООН должен остановить убийство беззащитных граждан в Газе

Отказ принять проект резолюции будет равнозначен выдаче Израилю лицензии на продолжение массовых убийств невинных граждан и приведет к голоду, отметил глава МИД страны Айман ас-Сафади

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности ООН одобрить проект арабской резолюции, требующей установления немедленного прекращения огня в секторе Газа, исходя из гуманитарных соображений.

"Отказ принять проект резолюции будет равнозначен выдаче Израилю лицензии на продолжение массовых убийств невинных граждан и приведет к голоду, - написал вице-премьер в соцсети X (ранее Twitter). - Совбез ООН должен остановить военные преступления и не допустить гуманитарной катастрофы".

Ранее на этой неделе ОАЭ распространили в СБ ООН арабский проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву.

В четверг заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что по мнению Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.