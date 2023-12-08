Президент COP28 призвал страны "выйти из зоны комфорта", чтобы принять итоговый документ

Султан бен Ахмед аль-Джабер попросил всех участников проявить гибкость и полноценно включиться в дискуссию

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), призвал страны "выйти из зоны комфорта", чтобы принять итоговый документ до окончания саммита.

"Мне нужно, чтобы вы сделали шаг вперед и вышли из зоны комфорта. Я убедительно прошу всех вас проявить гибкость и полноценно включиться в дискуссию, чтобы в ближайшие пять дней мы смогли сдвинуть парадигму, которая определит будущее глобальной экономики и поставит наиболее уязвимые слои населения в центр климатических действий", - сказал он.

Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата приступили к обсуждению параметров соглашения, которое будет принято по итогам конференции. Часть стран призывает к тому, чтобы документ содержал обязательные положения об отказе от ископаемого топлива.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.