США и "демократическое движение Белоруссии" создают группу по санкциям против Минска

Первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Смит отметил, что речь идет, в частности, о санкциях, направленных на источники, из которых "режим президента Белоруссии Александра Лукашенко черпает силы"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская администрация и "демократическое движение Белоруссии" создают совместную "рабочую группу", которая будет заниматься вопросами разработки санкций против белорусских властей. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит.

Он рассказывал про состоявшийся в Вашингтоне первый раунд "стратегического диалога" между американским правительством и "белорусским демократическим движением". "И, двигаясь далее в рамках стратегического диалога, мы собираемся создать рабочую группу, которая сосредоточится на вопросе санкций, в частности, на санкциях, направленных, как я уже говорил, на источники, из которых режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко черпает силы, а также на механизмы, которые он использует для нападок на демократию, на права человека и для поддержки войны на Украине", - утверждал дипломат, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать возможность смягчения своих односторонних санкций в отношении Белоруссии и перспективы нормализации двусторонних отношений в случае смены курса Минском.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже переехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.