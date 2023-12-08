США не намерены поддерживать ближневосточную резолюцию в СБ ООН

Голосование по проекту состоится вечером 8 декабря

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут поддерживать проект гуманитарной резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по палестино-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН, голосование по которому состоится вечером 8 декабря. Об этом сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, поддержит ли Вашингтон проект гуманитарной резолюции ОАЭ. "Нет", - ответил Кирби на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада).

На этой неделе ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. 7 декабря заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что, по версии Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.