ЦИК Гватемалы подтвердил законность итогов выборов президента после критики Генпрокуратуры

Председатель Высшего избирательного суда страны Бланка Альфаро сообщила, что Бернардо Аревало и Карин Эррера уже выдали удостоверения, подтверждающие их должности главы государства и вице-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы назвал законными результаты выборов президента, второй тур которых прошел 20 августа, после того как генеральная прокуратура страны назвала их недействительными.

"Результаты были подтверждены, они являются официальными и не могут быть изменены. <...> Мы уже выдали удостоверения, подтверждающие, что наш президент - Бернардо Аревало, наш вице-президент - Карин Эррера. Без постановления Конституционного суда у нас нет никакой возможности отменить итоги выборов", - сказала председатель ВИС Бланка Альфаро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Guatevision.

Она также заявила, что если избранные президент и вице-президент не вступят в должность 14-15 января, то в стране будет "нарушен конституционный порядок".

Ранее Генпрокуратура Гватемалы сообщила, что запросит лишения неприкосновенности Аревало, который сейчас является депутатом, в связи с расследованием в отношении партии политика. Орган также назвал недействительными итоги выборов из-за якобы имевших место нарушений.

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Политик также подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки некоторых руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы.