8 декабря, 21:35

ЦИК Гватемалы подтвердил законность итогов выборов президента после критики Генпрокуратуры

Председатель Высшего избирательного суда страны Бланка Альфаро сообщила, что Бернардо Аревало и Карин Эррера уже выдали удостоверения, подтверждающие их должности главы государства и вице-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы назвал законными результаты выборов президента, второй тур которых прошел 20 августа, после того как генеральная прокуратура страны назвала их недействительными.

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"Результаты были подтверждены, они являются официальными и не могут быть изменены. <...> Мы уже выдали удостоверения, подтверждающие, что наш президент - Бернардо Аревало, наш вице-президент - Карин Эррера. Без постановления Конституционного суда у нас нет никакой возможности отменить итоги выборов", - сказала председатель ВИС Бланка Альфаро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Guatevision.

Она также заявила, что если избранные президент и вице-президент не вступят в должность 14-15 января, то в стране будет "нарушен конституционный порядок".

Ранее Генпрокуратура Гватемалы сообщила, что запросит лишения неприкосновенности Аревало, который сейчас является депутатом, в связи с расследованием в отношении партии политика. Орган также назвал недействительными итоги выборов из-за якобы имевших место нарушений.

В начале сентября Аревало сообщил, что его оппоненты готовятся дестабилизировать политическую ситуацию в республике с целью сорвать его инаугурацию. Политик также подал жалобу в Верховный суд Гватемалы с требованием отставки некоторых руководителей прокуратуры и призвал граждан выйти на улицы. 

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