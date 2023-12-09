Трамп-младший призвал прекратить финансирование Украины

Сын бывшего президента США также подчеркнул, что у Киева остается шанс на победу только при условии финансирования со стороны американского ВПК

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил о бессмысленности дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине и призвал остановить его.

"Все остальные понимают, что все кончено, и все, что мы делаем, продолжая финансирование, - это увеличение количества смертей бедняков, отправленных на передовую в качестве пушечного мяса, чтобы поддерживать движение поезда с деньгами. Хватит значит хватит", - написал он в соцсети Х (раннее Twitter).

Трамп-младший также подчеркнул, что у Украины остается шанс на победу только при условии финансирования со стороны американского военного-промышленного комплекса.

Ранее Дональд Трамп-младший заявил, что поддержка Украины не входит в число ключевых приоритетов для рядовых американцев, несмотря на то, что некоторые политики утверждают обратное.