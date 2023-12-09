"Хезболлах" заявила о поражении восьми военных позиций на севере Израиля

Представители шиитской милиции назвали это ответом на агрессию против палестинского населения в секторе Газа

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Формирования шиитской милиции "Хезболлах" нанесли за сутки удары по восьми военным позициям на севере Израиля. Об этом говорится в коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале.

В нем сообщается, что "бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа".

Шиитские формирования поразили управляемыми ракетами и минометными снарядами израильские посты в Рувейсате, Хирбет-Мааре, Эль-Абаде и Эр-Рахебе. Кроме того, они атаковали механизированные патрули и казармы в еврейских поселениях Авивим, Мисгав-Ам, Митат и Штула. В коммюнике утверждается, что "все цели были поражены в результате прямого попадания".

Ранее пресс-служба ливанской армии сообщила в соцсети X (ранее Twitter) об обстреле израильскими войсками склада с оружием и военно-медицинского центра в районе Айн-Ибль. Противник нанес также удар по командно-наблюдательному пункту в Эн-Накуре. При этом использовались боеприпасы с белым фосфором, в результате трое ливанских солдат были доставлены в больницу с признаками удушья.

Израильские войска в течение суток вели интенсивный огонь по ливанской территории. Сведения о падении снарядов и материальном уроне поступили из населенных пунктов Айтрун, Блида, Кфар-Килла, Маркаба и Хоула. "Хезболлах" сообщила о гибели троих бойцов при отражении израильских атак в пятницу.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 27 мирных граждан. В рядах "Хезболлах" убито 97 бойцов, а формирования палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" потеряли 14 человек. 6 декабря при израильском обстреле Эль-Эдейсы погиб один военнослужащий ливанской армии.