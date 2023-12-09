FT: Украина перестала быть особенной для Запада и находится в ужасной ситуации

Старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор заявил газете, что конфликт на Украине уже не является вопросом национальной безопасности для ЕС, НАТО и США

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Украина утратила свой особенный статус для стран Запада, которые больше не считают идущий в стране конфликт вопросом собственной безопасности. Об этом британской Financial Times (FT) заявил старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор.

"Украина перестала быть особенной. Ее больше не воспринимают как вопрос национальной безопасности, имеющий важнейшее значение для ЕС, НАТО и США. Если бы это оставалось так, то ее бы не использовали в политических играх. Это обесценивает украинские военные усилия, - отметил Киркегор, комментируя ситуацию вокруг выделения дополнительной помощи Украине Соединенными Штатами и Евросоюзом. "По-другому, мне кажется, это никак не назвать, и это ужасная для Украины ситуация", - заявил он, добавив, что если стратегия Москвы состоит в том, чтобы придерживаться выбранного курса дольше, чем это смогут сделать страны Запада, то этот план работает.

В статье также отмечается, что ключевое значение для Киева будет иметь следующая неделя, когда участники саммита ЕС попытаются решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой помощи стране. При том, что Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Украине на $61 млрд, Киев, как пишет FT, столкнулся с мрачной неопределенностью, когда ему особенно нужны гарантии долгосрочной финансовой и военной поддержки.

"Нам нужно добиться ясности в вопросе о финансировании Украины в наступающем году и в последующие годы. <...> Этот, безусловно, срочное дело. Россия уже перевела экономику на военные рельсы", - заявил изданию первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис, добавив, что ЕС не может "отвлекаться от оказания поддержки Украине".

Как отмечает FT, без помощи со стороны США и ЕС Киев может оказаться вынужден прибегать к монетарному финансированию бюджета центробанком, что грозит гиперинфляцией и подрывом экономической стабильности в стране.