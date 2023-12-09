Хантер Байден еще не решил, будет ли давать показания в Конгрессе США

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер примет решение о даче показаний на слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте американского лидера в ближайшие дни. Об этом в пятницу заявил его адвокат Эбби Лоуэлл.

"Мы с Хантером и его помощниками анализируем, [какими сведениями] мы уже обменялись с комитетом. Мы примем решение [об участии] в предстоящие дни", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее адвокат Хантера Байдена направил председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймсу Комеру письмо, в котором сообщил о готовности сына американского лидера дать показания на публичных слушаниях в этом комитете. По мнению юриста, публичный характер слушаний сделает процесс более прозрачным, в том числе предотвратит манипуляции со стенограммами, подделку вещественных доказательств и односторонние заявления в прессе.

Сам Комер позднее заявил, что публичная дача показаний в Конгрессе Хантером Байденом не заменит закрытых слушаний.