Лидер Колумбии назвал недопустимым применение вето на резолюции о прекращении огня в Газе

Густаво Петро подчеркнул, что во имя "демократии и мира в Америке" нельзя допускать геноцид в мире

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро назвал применение права вето на резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа недопустимым.

"Это ужас на земле. Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого. Должен возродиться дух, который привел нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Петро добавил, что во имя "демократии и мира в Америке" регион не может допустить "геноцид где бы то ни было в мире".

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.