Десятки человек пострадали после новых ударов по сектору Газа

Израильская армия нанесла удары по городу Рафах и жилым кварталам около больницы "Аль-Сахаба" в Газе, передает WAFA

РАБАТ, 9 декабря. /ТАСС/. Десятки человек погибли или получили ранения в результате утренних ударов израильских вооруженных сил по городам сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в результате бомбардировок города Рафах погибли пять человек. Несколько десятков стали жертвами удара по жилым кварталам в окрестностях медицинского учреждения "Аль-Сахаба" в центральной части Газы. Проведение спасательных операций и извлечение тел из-под завалов сейчас невозможны из-за присутствия израильских танков, отмечает агентство.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.