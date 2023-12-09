Армия Израиля нанесла авиаудары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Среди целей были "оперативные центры управления и контроля", заявили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали ряд военных объектов шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении. Среди атакованных целей военные назвали "оперативные центры управления и контроля".

"Ночью было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону территории Израиля, - также заявила армейская пресс-служба. - В ответ ЦАХАЛ открыл огонь по местам, откуда осуществлялись запуски".