Армия Израиля потребовала эвакуации жителей из зоны города Хан-Юнис на юге Газы

Она в гуманитарных целях приостановит свою деятельность в одном из пригородов Рафаха с 11:00 до 15:00 мск, заявил официальный представитель израильских военных Авихай Эдри

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Армия Израиля призвала жителей населенных пунктов, прилегающих к городу Хан-Юнис, и северных районов Газы в срочном порядке эвакуироваться из-за активных боевых действий в этих районах. Об этом сообщил официальный представитель израильских военных Авихай Эдри.

В его обращении, опубликованном на странице в соцсети X (ранее Twitter) на арабском языке, жителям Джебалии, Эш-Шуджаии и нескольких районов старой части города Газа рекомендуется "срочно эвакуироваться в сторону убежища к западу от [города] Газа".

Эдри указал, что армия Израиля "разрешит гуманитарное перемещение гражданского населения по объездному пути западнее Хан-Юниса". Кроме того, по заверению армейского представителя, "будет временно приостановлена деятельность военных в гуманитарных целях в одном из пригородов Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени" (с 11:00 до 15:00 мск).

В сообщении указывается, что "боевые действия израильской армии в районе Хан-Юниса не позволяют передвижение мирных жителей через трассу "Салах-эд-Дин" на участках к северу и востоку от города [Хан-Юниса]". Эдри предупредил, что указанная зона "представляет собой поле боя и приближаться к ней опасно".