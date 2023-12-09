Индия внедряет систему на основе ИИ для отслеживания военной техники противника на границе

Она будет задействована на границе с Китаем, где уже более трех лет сохраняется напряженная обстановка, пишет The Indian Express

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Индийская армия внедряет программное обеспечение, созданное с применением искусственного интеллекта (ИИ), для отслеживания перемещения военной техники противника вблизи границы. Об этом сообщило издание The Indian Express.

"Программное обеспечение, которое мы внедряем, основано на искусственном интеллекте. Оно может через границу собирать электронные подписи техники и профилировать их, тем самым помогая выяснять их перемещение в будущем", - цитирует издание слова своего источника.

Новое программное обеспечение также будет анализировать разведывательные данные, информацию, поступающую от спутников и радаров, делать прогнозы.

Как ожидается, в первую очередь, система будет задействована на границе Индии с Китаем, где уже более трех лет сохраняется напряженная обстановка. В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.