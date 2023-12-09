Министр экологии Азербайджана заявил о консенсусе по вопросу проведения COP29 в республике

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил о достижении "общего консенсуса" относительно кандидатуры республики на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в 2024 году.

"Я рад сообщить, что существует общий консенсус относительно кандидатуры Азербайджана на проведение COP29, - сказал он, выступая на сегменте высокого уровня 28-й конференции сторон в Дубае. - Мы очень благодарны всем странам, в частности Восточноевропейской группе и Объединенным Арабским Эмиратам, принимающим COP28, за их поддержку".