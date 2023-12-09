Армия Израиля заявила, что ХАМАС продолжает запускать ракеты из гуманитарных зон в Газе

Некоторые ракеты упали на территории сектора, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из движения ХАМАС продолжают запускать ракеты по территории Израиля из гуманитарных зон в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ХАМАС продолжает запускать ракеты из гуманитарных зон в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

"Вчера (8 декабря - прим. ТАСС) в 18:00 (19:00 мск) террористы ХАМАС запустили множество ракет по Израилю из обозначенной гуманитарной зоны. Это еще одно доказательство того, что ХАМАС использует гуманитарные зоны ЦАХАЛа для террористической деятельности", - продолжили военные.

"Кроме того, вчера в 13:56 (14:56 мск) и в 14:16 (15:16 мск) ХАМАС выпустил четыре ракеты из гуманитарной зоны. Ракеты упали в самом секторе Газа, что подвергло опасности жителей сектора", - добавили в пресс-службе.

В предыдущий раз израильские военные выступили с заявлением о том, что радикалы ведут ракетные обстрелы из выделенных гуманитарных зон в секторе Газа, 7 декабря. Тогда пресс-служба заявила, что радикалы, в частности, запускали ракеты по Израилю "из района близ палаток с эвакуированными мирными жителями в Рафахе на юге сектора Газа и рядом с объектами ООН".