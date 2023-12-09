Президент Белоруссии проведет переговоры с вице-президентом страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Экваториальную Гвинею. Об этом сообщило агентство БелТА.

Самолет белорусского лидера в аэропорту столицы страны Малабо встречал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге. Как ожидается, белорусский президент проведет переговоры с экватогвинейским коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что 9 декабря начнется официальный визит главы государства в ряд африканских стран, в ходе которого будет вестись работа, направленная на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям. В пресс-службе подчеркивали, что визит "будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента".

В преддверии визита Лукашенко в Малабо прибыла белорусская правительственная делегация, в состав которой, в частности, вошли глава МИД Сергей Алейник, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, руководитель Минсельхоза Сергей Бартош. В ходе встреч с представителями экватогвинейского руководства обсуждалось сотрудничество в различных сферах, в том числе в области сельского хозяйства и рыболовства, промышленности, медицины, образования, науки и технологий.

О намерении посетить Экваториальную Гвинею Лукашенко сообщил на состоявшейся в конце октября в Минске встрече с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры африканской страны Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе. Президент Экваториальной Гвинеи находился с визитом в белорусской столице в начале сентября.

Лукашенко неоднократно заявлял о намерении Белоруссии расширять сотрудничество со странами Африки. В Минске заявляли, что в 2024 году планируют в 2,5 раза нарастить экспорт в африканские страны за счет увеличения поставок продовольственных товаров, машин, оборудования, продукции химической промышленности.