Йеменские хуситы заявили, что будут препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль

Если сектор Газа не получит продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для мятежного движения

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" будут препятствовать проходу судов, направляющихся в Израиль. Об этом заявил представитель мятежного движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, направляющихся в сионистское образование (Израиль - прим. ТАСС), вне зависимости от того, какой стране они принадлежат. Если сектор Газа не получит необходимое ему продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для наших вооруженных сил", - сказал он.

Сариа также предостерег "все судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами". При этом он подчеркнул, что хуситы не представляют угрозы для судоходства в Красном и Аравийском морях, если находящиеся в этом районе корабли не связаны с Израилем.

3 декабря представитель движения сообщил, что хуситы атаковали израильские суда Unity Explorer и Number 9 в Баб-эль-Мандебском проливе с помощью ракеты и беспилотника. Он утверждает, что суда подверглись обстрелу после того, как отклонили предупреждение мятежников. Движение угрожает продолжить атаки на израильские суда в Красном и Аравийском морях до прекращения военных действий в секторе Газа.