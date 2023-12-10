Хавьер Милей вступит в должность президента Аргентины

Первую речь в качестве главы государства он намерен произнести со ступеней здания парламента перед людьми, которые придут на площадь

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Хавьер Милей, избранный президентом Аргентины во втором туре выборов 19 ноября, в воскресенье вступит в должность главы государства. Церемония принятии присяги нового кабинета министров пройдет в этот же день.

Как ожидается, Милей прибудет в Конгресс для принесения присяги в 11:00 (17:00 мск). Свою первую речь в качестве главы государства политик планирует произнести со ступеней здания парламента перед людьми, которые придут на площадь. Обычно аргентинские президенты выступают в зале Конгресса перед парламентариями.

После завершения этой части Милей поедет в машине с открытым верхом в кафедральный собор для присутствия на мессе. Затем он направится в расположенный рядом президентский дворец, где встретится с иностранными гостями. В 17:30 (23:30 мск) запланирована церемония принятия присяги новых министров.

Участие в инаугурации подтвердили президенты Армении, Парагвая, Уругвая, Чили, Эквадора Ваагн Хачатурян, Сантьяго Пенья, Луис Лакалье Поу, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа, король Испании Филипп VI, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее телеканал TN сообщил, что в Аргентину также планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Бразилии, крупнейшего торгового партнера Аргентины, Луис Инасиу Лула да Силва не будет присутствовать на инаугурации, вместо него приедет глава МИД страны Мауро Виэйра. Россию на церемонии будет представлять посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Делегацию США возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Китай направит в Аргентину заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа.

Внешняя политика нового президента

Милей считает приоритетными партнерами Аргентины "либеральные демократии" и страны Запада, особенно США и Израиль. После победы во втором туре выборов политик совершил поездку в Нью-Йорк и Вашингтон, где, в частности, встретился с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Белого дома Хуаном Гонсалесом и помощником госсекретаря США по делам Западного полушария Брайаном Николсом.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. Ранее она говорила, что коалиция Милея "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности блока с учетом требуемых на это расходов.

После выборов Мондино также заявила, что Аргентина не будет разрывать отношения с Бразилией, Китаем и Россией. В то же время Милей и его команда дали понять, что намерены занять более жесткую позицию в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, представители которых не были приглашены на инаугурацию.

После избрания Милей провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого предложил ему провести в южноамериканской стране конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Аргентинский политик осуждает специальную военную операцию, начатую Россией, и выражал поддержку Киеву, в том числе появляясь на публике с украинским флагом.

Планы радикальных реформ

Милей определяет себя как либертарианца, а главным символом его предвыборной кампании стала бензопила. Он обещает резко сократить бюджетные расходы, приватизировать или отдать в руки сотрудников государственные компании, сократить вмешательство государства в экономику, а также ликвидировать центральный банк, который он считает одной из причин высокой инфляции. По итогам года в Аргентине она превысит 140%. Политик не исключает, что в процессе преобразований страна перейдет с песо на доллар.

В первой речи в качестве избранного президента Милей заявил, что стране нужны радикальные реформы. Уже в ближайшие дни он намерен направить в парламент единый пакет реформ с надеждой на их скорое принятие. В недавних интервью политик признал, что Аргентину ждут месяцы с высокими темпами инфляции, а отмена валютных ограничений, введенных в 2019 году из-за нехватки долларовых резервов, будет возможна только после решения проблемы с долговыми инструментами центробанка.

Милею предстоит руководить страной в условиях отсутствия безоговорочной поддержки большинства в парламенте. В верхней палате парламента альянсу "Свобода наступает" принадлежат 7 мест из 72, в нижней - 38 из 257. Кроме того, у коалиции нет собственных губернаторов. Правительству придется искать компромиссы с представителями левоцентристской коалиции "Союз за родину" и правоцентристского альянса "Вместе за перемены".

В рамках сокращения бюджетных расходов Милей уменьшит количество министерств с 19 до 9. Помимо Мондино, в его правительство войдут экс-кандидат в президенты Патрисия Буллрич, она вернется на пост министра безопасности, который занимала при экс-президенте Маурисио Макри (2015-2019), и ее кандидат в вице-президенты Луис Петри, который возглавит оборонное ведомство. Министром экономики станет Луис Капуто, в правительстве Макри он занимал посты министра финансов и председателя ЦБ.