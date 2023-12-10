Ас-Сиси проголосовал на всеобщих президентских выборах в Египте

Помимо действующего президента, в них принимают участие три политика: деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и глава Народно-республиканской партии Хазем Омар

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал свой голос на всеобщих президентских выборах. Как сообщает газета "Аль-Ахрам", первая леди арабской республики Интисар ас-Сиси тоже приняла участие в голосовании.

Избирательные участки открылись во всех провинциях страны в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Они будут работать в течение трех дней с 09:00 до 21:00 по 12 декабря включительно. В выборах смогут принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса.

Кандидатами на пост президента Египта являются три политика, не считая действующего главы государства. Ни один из них не пользуется реальной поддержкой ни среди молодежи, ни других широких слоев населения. Это деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и возглавляющий Народно-республиканскую партию Хазем Омар.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Кроме того, была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024-го, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.

При необходимости второй тур президентских выборов за пределами страны пройдет с 5 по 7 января, а на египетской территории - с 8 по 10 января. В этом случае окончательное объявление результатов состоится 16 января.