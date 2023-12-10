Гутерриш заявил, что доверие к СБ ООН подорвала неспособность остановить огонь в Газе

Генсек ООН отметил, что мировому сообществу не удалось установить гуманитарное перемирие, но от этого призывы к прекращению боестолкновений не перестают быть менее необходимыми

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Неспособность добиться прекращения огня в секторе Газа привела к тому, что Совет Безопасности ООН лишился доверия со стороны части международного сообщества. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на открытии Дохийского форума в столице Катара.

"Авторитет и доверие к ООН и Совету Безопасности подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Нам не удалось установить гуманитарное перемирие, но это не делает призывы к нему менее необходимыми", - сказал Гутерриш. Его выступление транслировалось на сайте форума.

8 декабря США применили право вето в Совете Безопасности и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта.