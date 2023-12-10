Опрос института INSA показал, что рейтинг правящей коалиции Германии продолжил падать

За объединение Социал-демократической партии, "зеленых" и Свободной демократической партии в настоящее время готовы отдать голоса 34% избирателей

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Рейтинг правящей коалиции ФРГ, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия, сократился за неделю на 1 процентный пункт. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провел институт INSA.

Сейчас за эти три партии готовы отдать голоса 34% избирателей. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов пользуется поддержкой 30% респондентов. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 22%, Левая партия - 4%.

В опросе приняли участие примерно 1,2 тыс. человек.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.

Большинство жителей Германии - 74% - полагают, что Шольц плохо справляется с обязанностями в должности федерального канцлера. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба YouGov.