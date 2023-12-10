Бельгия, Ирландия, Испания и Мальта просят выработать общую позицию в ЕС по Газе

Премьеры этих стран считают, что Евросоюз должен срочно призвать стороны объявить долгосрочное гуманитарное прекращение огня

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры Бельгии, Ирландии, Испании и Мальты Александер Де Кроо, Лео Варадкар, Педро Санчес и Роберт Абела направили совместное письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой согласовать в ЕС четкую и общую позицию по ближневосточному конфликту. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, четыре политика призвали организовать серьезные дебаты о том, что происходит на Ближнем Востоке "с целью достижения Евросоюзом четкой и общей позиции по конфликту". Четыре премьера осудили нападение на Израиль со стороны радикального движения ХАМАС, а также заявили о праве еврейского государства защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Политики считают, что ЕС должен срочно призвать стороны объявить долгосрочное гуманитарное прекращение огня. Главы правительств настаивают на принятии эффективных мер по защите гражданского населения и выражают "серьезную обеспокоенность" из-за большого числа жертв в секторе Газа. Де Кроо, Санчес, Варадкар и Абела также заявили о важности "воплотить решение о создании двух государств".

"Необходимо предоставить Палестинской администрации адекватную финансовую и политическую поддержку, чтобы она взяла контроль над Газой", - говорится в послании.

В связи с этим четыре премьера предложили "заморозить активы склонных к насилию поселенцев, которые нападают на перемещенные палестинские общины". Политики также выступают за организацию как можно скорее конференции для мирного урегулирования конфликта.