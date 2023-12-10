Гайана привержена миру и продвижению хороших добрососедских отношений

Она будет строго придерживаться процесса рассмотрения Международным судом ООН дела о разрешении спора о границе, заявили в офисе президента страны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гайана была и остается приверженной международному миру и безопасности и продвижению хороших добрососедских отношений. Об этом сообщили ТАСС в офисе президента Гайаны.

"Гайана всегда была и остается приверженной международному миру и безопасности и продвижению хороших добрососедских отношений. Помимо этого, Гайана не отклонится и будет строго придерживаться процесса рассмотрения Международным судом ООН дела о разрешении спора о границе, а также обеспечения того, чтобы регион оставался зоной мира, - подчеркнули в офисе президента.

Там также указали, что 9 декабря премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес обратился к президенту Гайаны Мухаммеду Ирфаану Али с предложением организовать его встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в четверг, 14 декабря, в Сент-Винсенте и Гренадинах, в которой в качестве наблюдателей будут участвовать Бразилия, КАРИКОМ и заместитель генерального секретаря ООН. "После этого президент Мухаммед Ирфаан Али согласился на участие в этой встрече", - добавили в офисе президента Гайаны.

"Гайана недвусмысленно заявляет, что осуществление нашей программы развития не будет поставлено под угрозу. Наши партнеры по развитию и инвесторы могут быть уверены, что не произойдет никаких изменений или пересмотра существующих договоренностей", - добавили в офисе гайанского президента.