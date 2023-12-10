КНР потребовала от Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море

Как отметила береговая охрана КНР, Китай продолжит осуществлять правоохранительную деятельность в своих суверенных водах

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай продолжит осуществлять правоохранительную деятельность в своих суверенных водах, призывает Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении Береговой охраны КНР, опубликованном после того, как Филиппины направили четыре правительственных судна в район акватории вблизи рифа Жэньай (Аюнгин, Вторая отмель Томаса) для доставки продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На Sierra Madre постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.

"Китай предупреждает Филиппины о необходимости немедленно прекратить нарушения и провокации. <...> Береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную деятельность в водах, находящихся под китайским суверенитетом, в соответствии с законом и решительно защищать национальный суверенитет КНР, ее права и интересы", - отмечается в публикации китайской береговой охраны в соцсети WeChat.

Как говорится в заявлении на сайте Управления морской полиции КНР, филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало многочисленные предупреждения китайской стороны и, выполнив резкий поворот, намеренно совершило столкновение с катером китайской береговой охраны, что привело к повреждениям судна.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль Береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин. Схожий инцидент произошел в субботу во время следования судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин к рифу Скарборо.