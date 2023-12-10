Милей заявил, что Аргентина не сможет обойтись без шоковых мер

При этом президент страны признал, что это "негативно повлияет на экономическую активность, занятость и уровень бедности"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины будет вынуждено прибегнуть к шоковым мерам в экономике. Об этом заявил президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность ранее в воскресенье.

"Нет альтернативы урезанию расходов, нет альтернативы шоковым мерам", - сказал он в своей первой речи в качестве главы государства.

Милей признал, что это "негативно повлияет на экономическую активность, занятость и уровень бедности".

Политик-либертарианец ранее заявлял, что считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.