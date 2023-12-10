В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в 18:54 мск в Харьковской области. Спустя час в красной зоне оказались Полтавская, Сумская и Черниговская области.

В 20:23 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, он продлилась от 1 до 1,5 часа.

В новость внесены изменения (20:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.