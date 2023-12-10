Словацкие перевозчики с 11 декабря намерены возобновить блокаду КПП на границе с Украиной

При этом они не намерены препятствовать проезду автобусов и легковых автомобилей через КПП "Вышне-Немецке"

БРАТИСЛАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии с понедельника возобновит начатую 1 декабря и приостановленную 5 декабря бессрочную блокаду единственного автомобильного КПП на границе страны с Украиной.

"Президиум Союз автоперевозчиков Словакии 10 декабря принял решение продолжить с 11 декабря с 15:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) бессрочный протест на КПП "Вышне-Немецке" [против предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов]. Будет блокироваться въезд фур в Словакию из Украины", - говорится в сообщении на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом перевозчики не намерены препятствовать проезду автобусов и легковых автомобилей через КПП "Вышне-Немецке". "Мы присоединяемся к протестам [против льгот для украинских конкурентов], организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии", - отметили в профессиональном объединении.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке".