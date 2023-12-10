Правительство Зимбабве разработало программу экстренных мер борьбы с засухой

Эти меры призваны защитить сельское хозяйство от негативного воздействия глобальных изменений климата, а также обеспечить продовольственную безопасность

ХАРАРЕ, 10 декабря. /ТАСС/. Руководство Республики Зимбабве подготовило программу неотложных мер борьбы с охватившей страну засухой. Эти меры призваны защитить сельское хозяйство от негативного воздействия глобальных изменений климата и обеспечить продовольственную безопасность, заявил постоянный секретарь министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства и сельских поселений Зимбабве Оберт Джири.

"Как только стало ясно, что надвигается засуха, вызванная последствиями климатического феномена Эль-Ниньо, правительство приняло 17 дополнительных мер вдобавок к обычно принимаемым в преддверии сухого сезона, - цитирует политика газета The Sunday Mail. - Теперь мы стараемся ускорить проведение в жизнь принятой программы". В частности, по его словам, активизируется бурение артезианских колодцев, строительство накопительных водохранилищ. Около 70 тыс. га отводится под поливное выращивание кукурузы - основного продукта питания большинства населения страны. Это позволит получить там 350 тыс. тонн зерна.

Предполагается, что приближающаяся засуха 2023-2024 годов будет сильной. Особенно тяжело придется примерно 3,5 млн мелких фермеров, для которых хороший урожай - единственная основа благополучия. Для них разработаны специальные рекомендации агрономов, призванные помочь сохранить зерно. Предполагается, что общий сбор зерновых в предстоящем сезоне составит рекордные 3,7 млн тонн, что почти втрое больше средних ежегодных показателей последних лет.