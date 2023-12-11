Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Бывший президент США отметил, что это разбирательство - "полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм"

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization.

Как ожидалось, бывший американский лидер должен был приехать в Нью-Йорк и выступить в суде в понедельник, 11 декабря. "Я уже дал все возможные показания, и мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм, - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. - Я не буду давать показания в понедельник".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании Trump Organization был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания завышала стоимость активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, несколько офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита экс-президента настаивает, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений политической деятельности.