Премьер Японии пообещал принять меры для восстановления доверия на фоне скандалов

Фумио Кисида отметил, что также не хотел бы создавать задержек в реализации государственной политики

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры для восстановления общественного доверия на фоне скандалов с "откатами", как пресса называет получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

"Я серьезно отношусь к тому, что в обществе растет недоверие в отношении политических фондов политических групп Либерально-демократической партии (ЛДП), и у меня есть ощущение кризиса. Я бы хотел подумать о соответствующих мерах в соответствующее время, чтобы восстановить общественное доверие и не создавать задержек в [реализации] государственной политики", - сказал он в ответ на вопрос о том, планируются ли перестановки в правительстве и руководстве правящей партии, председателем которой он является. Кисида отметил, что ему больше нечего добавить.

По данным источников местных СМИ, японский премьер планирует в ближайшее время провести перестановки в кабмине и руководящем составе ЛДП, сменив политиков, замешанных в скандале с "откатами". Телеканал NHK сообщал, что перестановки могут пройти после закрытия сессии парламента 13 декабря.

Скандал с "откатами"

Ситуация с "откатами" касается нарушений при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в ряде случаев политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались ряду политиков в виде так называемых откатов и могли использоваться в качестве теневых политических фондов.

Под подозрение попали сразу несколько членов крупнейшей в ЛДП фракции, который при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Среди них генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, руководитель политического совета ЛДП Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов. Они, как утверждается, за последние годы получили за последние годы примерно по 10 млн иен (около $70 тыс.) или более. По данным источников местных СМИ, часть ЛДП призывает снять со своих постов всех членов этой фракции, в то время как другие не считают необходимым менять не замешанных в скандале политиков. Вместе с тем расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, а подозрения есть и в отношении фракции экс-генсека партии Тосихиро Никаи.

Эта ситуация становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии.