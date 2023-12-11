США заявили об осуждении действий КНР в отношении филиппинских судов в Южно-Китайском море

В Госдепе полагают, что это "подрывает региональную стабильность"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают действия Китая в отношении филиппинских судов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как утверждает американское внешнеполитическое ведомство, "КНР вмешивалась осуществляемые на законной основе морские операции Филиппин", а также "посягнула на реализацию свободы судоходства в открытом море филиппинскими судами". Госдеп полагает, что действия Китая "подрывают региональную стабильность".

"Как предусматривает Конвенция по морскому праву от 1982 года, арбитражное решение от 2016 года является окончательным и юридически обязательным для КНР и Филиппин. Соединенные Штаты призывают КНР подчиниться этому решению и воздержаться от опасного и дестабилизирующего поведения", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.

На прошлой неделе китайская береговая охрана несколько раз применила водометы против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые направлялись к рифу Скарборо в Южно-Китайском море. Пекин призвал Филиппины прекратить провокации в ЮКМ после того, как филиппинские власти направили четыре правительственных судна в район акватории вблизи рифа Жэньай (Аюнгин, Вторая отмель Томаса) для доставки продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre.

Территориальный спор

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На Sierra Madre постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.