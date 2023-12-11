Филиппины сочли агрессией применение Китаем водометов против кораблей страны

Инцидент произошел в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Бронер назвал "агрессией" применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море (ЮКМ).

"Это чистая агрессия", - сказал он в интервью агентству Associated Press. "Я был свидетелем того, как береговая охрана Китая и их корабли многократно перерезали нам путь. Они обстреливали нас из водометов, а потом нападали на нас. Это возмутительно", - подчеркнул начальник штаба, указав, что находился на одном из кораблей во время недавнего инцидента.

По мнению Бронера, ситуация требует "дипломатического решения на высоком уровне". Генерал подчеркнул, что ВС Филиппин "продолжат выполнять свою миссию, поскольку это законно", и их "обязанность заключается в том, чтобы доставлять грузы войскам на границе, а также защищать рыбаков".

Официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса сообщила, что островное государство подало дипломатический протест Китаю. Он связан с тем, что 9 и 10 декабря Береговая охрана КНР применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин и судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в районе отмелей Аюнгин и Скарборо в ЮКМ. Инцидент произошел во время снабжения и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. В результате был серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль Береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны. В сентябре китайские корабли установили плавучее заграждение длиной 300 м, создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.