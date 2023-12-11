Более 70% опрошенных поляков считают, что кабмин Моравецкого не получит вотум доверия

Согласно исследованию социологического центра SW Research, положительный ответ на этот вопрос дали 13,2% респондентов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 70% поляков не верят в возможность получения кабинетом министров под руководством Матеуша Моравецкого вотума доверия от Сейма (нижняя палата парламента). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.

72,5% респондентов отрицательно ответили на вопрос, получит ли Моравецкий вотум доверия для своего правительства на голосовании в Сейме 11 декабря. Положительный ответ дали 13,2 % опрошенных, 14,3% затруднились ответить.

Опрос проводился 5-6 декабря среди пользователей онлайн-платформы SW Panel. В нем приняли участие 800 граждан на основе случайной и квотной выборок. Погрешность не указана.

11 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) должны проголосовать по вотуму доверия правительству Матеуша Моравецкого. В случае, если вотум получить не удастся, Сейм получит право выдвинуть свои кандидатуры главы правительства и министров. Оппозиционные партии, располагающие парламентским большинством, уже назвали лидера крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска своим кандидатом на пост премьер-министра.